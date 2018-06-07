مصر تختتم استعداداتها للمونديال بالخسارة أمام بلجيكا

اختتم منتخب مصر استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الأسبوع القادم، بالخسارة صفر - 3 أمام مضيفه منتخب بلجيكا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

استغل منتخب بلجيكا الهفوات الدفاعية التي ارتكبها منتخب مصر وحارسا مرماه عصام الحضري ومحمد الشناوي، ليسجل هدفين عن طريق روميلو لوكاكو وإيدين هازارد نجمي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين في الدقيقتين 27 و38، فيما تكفل مروان فيلايني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتعد هذه هي المباراة السادسة التي يعجز خلالها منتخب مصر عن الحفاظ على نظافة شباكه في مبارياته السبع الأخيرة.

وواصل المنتخب المصري إخفاقه في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الودية الخمس التي خاضها استعدادا للمونديال، بعدما تلقى خسارته الثالثة مقابل تحقيقه تعادلين، ليثير قلق جماهيره قبل خوض المعترك العالمي الذي يشارك فيه المنتخب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما.

وبدا واضحا تأثر المنتخب المصري بغياب هدافه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يعاني من الإصابة بجذع في مفصل الكتف، حيث عجز عن تهديد مرمى المنتخب البلجيكي خلال اللقاء.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية، فيما يشارك المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة بجانب منتخبات تونس وبنما وإنجلترا.