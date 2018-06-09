المغرب يهزم إستونيا استعداداً للمونديال

المصدر: تالين - د ب أ

تغلب المنتخب المغربي على مضيفه الإستوني 3 - 1 يوم السبت في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما في تالين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بهدفين حملا توقيع يونس بلهندة لاعب وسط غالاتا سراي التركي وحكيم زياش لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي من ضربة جزاء في الدقيقتين 13 و38.

وفي الشوط الثاني أضاف يوسف النصيري مهاجم ملقا الإسباني الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة 72 ثم رد اتس بوريي بالهدف الوحيد لإستونيا في الدقيقة 76.

ويلعب المغرب في المجموعة الثانية للمونديال التي تضم إسبانيا وإيران والبرتغال. وخاض المنتخب المغربي مباراتين وديتين مؤخرا حيث تعادل سلبيا مع أوكرانيا، ثم فاز على سلوفاكيا 2 - 1.