بعثة مصر تتوجه إلى الشيشان استعداداً لمواجهة أوروغواي

غادرت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، القاهرة في طريقها إلى العاصمة الشيشانية غروزني تمهيدا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، والتي تشهد أول تأهل للمنتخب إلى البطولة بعد غياب استمر28 عاما.

وغادت البعثة على متن طائرتها الخاصة ، حيث تتوجه مباشرة إلى مدينة غروزني في رحلة تستغرق ست ساعات حتى الوصول مباشرة والتواجد بفندق الإقامة.



وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب رفضه منح اللاعبين راحة سلبية بعد الوصول لغروزني وقرر أن يؤدي الفريق تدريباته مباشرة بمجرد الوصول للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين والتجهيز لمواجهة أوروغواي.



ويستهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بلقاء أوروغواي يوم الجمعة المقبل باستاد إيكاترنبرغ ، قبل أن يلتقي منتخبي روسيا والسعودية في مباراتيه الأخريين بالمجموعة الأولى.