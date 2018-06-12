العين يعلن تمديد عقد مدربه الكرواتي زوران

أعلن العين بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه الكرواتي زوران ماميتش حتى نهاية موسم 2018-2019 بعد أن قاده لتحقيق الثنائية المحلية في الموسم المنقضي.



وقال العين في بيان: بموجب العقد الجديد يكمل المدرب موسمين ونصف الموسم وذلك بعد أن نجح في الحصول على ثنائية تاريخية في الموسم المنصرم.



وأضاف: قرار الاستقرار الفني جاء بناء على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف... سعيا لتحقيق الطموحات المرجوة خصوصا وأن الزعيم تنتظره تحديات مهمة في الموسم الجديد على جميع الأصعدة.



وقاد ماميتش العين لاحراز لقبه 13 في الدوري الإماراتي الموسم الماضي قبل أن يفوز بكأس رئيس الإمارات بتغلبه على الوصل في النهائي الشهر الماضي.



وصنع ماميتش (46 عاما) اسمه مع دينامو زغرب حين قاده للفوز بالدوري الكرواتي ثلاث مرات متتالية في 2014 و2015 و2016 قبل أن ينتقل لقيادة النصر السعودي لفترة قصيرة في موسم 2016-2017، وانتقل في فبراير من العام الماضي لخلافة مواطنه زلاتكو في العين.