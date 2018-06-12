عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عربية

العين يعلن تمديد عقد مدربه الكرواتي زوران

المصدر: العربية.نت
زوران تولى تدريب العين في فبراير 2017
رابط مختصر

أعلن العين بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه الكرواتي زوران ماميتش حتى نهاية موسم 2018-2019 بعد أن قاده لتحقيق الثنائية المحلية في الموسم المنقضي.


وقال العين في بيان: بموجب العقد الجديد يكمل المدرب موسمين ونصف الموسم وذلك بعد أن نجح في الحصول على ثنائية تاريخية في الموسم المنصرم.

وأضاف: قرار الاستقرار الفني جاء بناء على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف... سعيا لتحقيق الطموحات المرجوة خصوصا وأن الزعيم تنتظره تحديات مهمة في الموسم الجديد على جميع الأصعدة.

وقاد ماميتش العين لاحراز لقبه 13 في الدوري الإماراتي الموسم الماضي قبل أن يفوز بكأس رئيس الإمارات بتغلبه على الوصل في النهائي الشهر الماضي.

وصنع ماميتش (46 عاما) اسمه مع دينامو زغرب حين قاده للفوز بالدوري الكرواتي ثلاث مرات متتالية في 2014 و2015 و2016 قبل أن ينتقل لقيادة النصر السعودي لفترة قصيرة في موسم 2016-2017، وانتقل في فبراير من العام الماضي لخلافة مواطنه زلاتكو في العين.

كلمات دالّة

#الإمارات, #النصر, #كرواتيا, #زوران, #العين, #دينامو زغرب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر