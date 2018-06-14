إصابة صلاح تخطف الأضواء من عودة "العضاض" إلى المونديال

سيستمر الغموض بشأن مشاركة محمد صلاح نجم مصر أمام أوروغواي حتى قبل ساعات من افتتاح مشوارهما بكأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة في مدينة إيكاترينبرغ الروسية ليخطف الأضواء من لويس سواريز.



وأكد هيكتور كوبر مدرب مصر أن صلاح بات جاهزاً لخوض مباراة أوروغواي إلا في حالة حدوث أمر طارئ، وستكون المباراة الأولى التي يلعبها منذ تعرضه لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لتغطي الأنباء بشأن حالة صلاح على عودة سواريز للنهائيات بعد

واقعتين اتسمتا بالحماقة.



وقال سواريز في مقابلة إذاعية مؤخرا : سأذهب إلى روسيا على أمل أن تكون هذه بطولتي بعد الطريقة التي تركت بها البطولة الأخيرة



وكان سواريز (31 عاماً) هداف أوروغواي على مر العصور، اللاعب الأبرز في مشوار منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي في 2010 بعدما أثار الكثير من الجدل عندما أبعد كرة بيده من على خط المرمى ليحرم غانا من حجز مكان بالمربع الذهبي.



وتم اعتبار سواريز بطلا شعبيا عند عودته للبلاد بعد هذه التضحية الشخصية حيث تعرض للطرد والإيقاف لكنه تعرض للسخرية من الجميع بسبب تصرف عنيف وغريب في البطولة التالية.



فقبل أربع سنوات في البرازيل عض مدافع ايطاليا جيورجيو كيليني في آخر مباراة لأوروغواي في دور المجموعات وعوقب بالإيقاف لمدة تسع مباريات دولية.



لكن سواريز احتفظ بمكانته كلاعب محوري في أوروغواي ومصدر قوة للمنتخب صاحب المركز الرابع في نسخة جنوب افريقيا قبل ثمانية أعوام.



واحتلت أوروغواي المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم وهي المرشحة الأوفر حظا لتصدر المجموعة الأولى رغم وجود روسيا صاحبة الضيافة.



وتعود مصر للنهائيات لأول مرة منذ 1990 بعدما وضعت حدا لسلسلةمن الاخفاقات في التصفيات رغم التألق في كأس الأمم الافريقية.

وقد يعتمد المدرب هيكتور كوبر على الحارس المخضرم عصام الحضري الذي سيحطم رقما قياسيا كأكبر لاعب سنا يشارك في تاريخ كأس العالم إذا لعب يوم الجمعة.



وسيبلغ الحضري 45 عاما وأربعة أشهر و29 يوما ومن السهل عليه تخطي رقم فريد موندراغون حارس كولومبيا الذي شارك في نسخة 2014 عندما كان يبلغ 43 عاما.