الحضري يعلن التحدي ويقول: لا أخشى سواريز وكافاني

أبدى عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أنه إنجاز كبير للجيل الحالي، وعلى الجميع أن يفخر بتواجد المنتخب في المونديال بعد غياب دام 28 عاما.

وقال الحارس المخضرم، في مؤتمر صحافي، إن اللاعبين على قدر المسؤولية ولا يخشون مواجهة لاعبين بارزين ذات أسماء لامعة في أوروبا مثل كافاني وسواريز.



وقال الحضري إن مشاركته في المونديال وهو في هذه السن يجعله أكثر إصرارا على النجاح، قائلا: بالتأكيد سأكون سعيدا بالأرقام القياسية الفردية التي أحققها لكن أؤكد مجددا أن هذا عمل جماعي ويحسب للجميع.



وأضاف الحضري، أن جميع اللاعبين تعودوا على اللعب في مثل هذه الأجواء والطقس البارد وأن الجميع جاهز للمنافسات.