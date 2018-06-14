رينار: منتخب المغرب ليس مرشحاً للتأهل إلى الدور الثاني

قال الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي إن فريقه ليس مرشحا لعبور المجموعة الثانية بكأس العالم، وذلك قبل مواجهة المنتخب الإيراني في الجولة الأولى يوم الجمعة، ولكنه أكد أنهم سيقاتلون من أجل حصد بطاقة التأهل.

وقال رينار، في مؤتمر صحفي يوم الخميس : بالنسبة لنا فالأمور بسيطة إلى حد ما، نواجه ثلاثة فرق يتقدمون علينا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، وهم يتفوقون علنيا، واستعداداتنا لمنتخب إيران ستكون مثل استعداداتنا لمواجهتي إسبانيا والبرتغال، لكن لسنا هنا لالتقاط صور للآثار في سان بطرسبرغ . نحن هنا لأننا نريد المنافسة.



وتابع : إن كارلوس كيروش مدرب إيران مليء بالمفاجآت، ولكن منذ القرعة فكرنا في الفريق الإيراني طويلا. كنا نعمل ونحلل منذ أكثر من ستة أشهر.



من جانبه، بعث لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا الأسبق برسالة للمنتخب المغربي، تمنى فيها حظا سعيدا لمنتخب (أسود الأطلس)، خاصة في ظل تواجد خمسة لاعبين في قائمة المنتخب المغربي، ولدوا في هولندا، من بينهم مبارك بوصوفا ونورالدين امرابط وحكيم زيياش، في الوقت الذي عجز خلاله المنتخب الهولندي عن التأهل.