الشناوي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة أوروغواي

حصل الحارس المصري محمد الشناوي على جائزة رجل مباراة مصر وأوروغواي في افتتاح مشوار المنتخبين في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة.

وتصدى الشناوي لأكثر من فرصة محققة لأوروغواي، قبل أن يستقبل هدف خيمينيز، حيث دافع عن مرماه أمام انفرادين للويس سواريز نجم برشلونة الإسباني، وتسديدة صاروخية من إدينسون كافاني هداف الدوري الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل خيمينز هدف فوز أوروغواي القاتل في الدقيقة 89 بعد كرة عرضية حولها برأسية إلى شباك حارس الأهلي المصري ليعلن عن فوز المنتخب السماوي. يذكر أن هذه هي المباراة الرسمية الأولى للشناوي في مسيرته الدولية، فيما جلس الحارس المخضرم عصام الحضري وكذلك شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.