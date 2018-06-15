كوبر: هدف خيمينيز صدمنا.. وصلاح سيشارك أمام روسيا

أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، رضاه عن أداء لاعبيه في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام منتخب أوروغواي صفر - 1 يوم الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم التي افتتحت منافساتها يوم الخميس.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن منتخب أوروغواي خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق خوسيه ماريا خيمينيز.

وأبدى كوبر حسرته على الهزيمة، التي جاءت بهدف في الوقت القاتل لكنه أشاد في الوقت نفسه بأداء لاعبيه.

وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: بكل تأكيد الهزيمة صعبة للغاية لأننا قدمنا مباراة جيدة... نتحسر على اهتزاز شباكنا بهذا الهدف ولكننا سعداء بالأداء. قدمنا كل ما هو ممكن في هذه المباراة ضد منافس كبير ومهاجمين عمالقة ومدافعين جيدين، لذلك فالهدف الذي جاء من كرة ثابتة شكل صدمة لنا.

وعن إبقاء النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على مقعد البدلاء حتى النهاية ومدى تأثير ذلك عن النتيجة التي آلت إليها المباراة، قال كوبر: بالطبع صلاح لاعب مهم للغاية، ولكن فضلنا ألا نخاطر بإشراكه، وأجلنا ذلك إلى المباراتين المقبلتين أمام روسيا والسعودية.

وجاء ذلك رغم إعلان كوبر يوم الخميس جاهزية صلاح للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة في الكتف التي تعرض لها خلال المباراة التي خسرها ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي.