ماذا قال الرئيس السيسي عقب مباراة مصر المونديالية؟

تفاعل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي يوم الجمعة، حيث عبر عن إعجابه بأداء اللاعبين المصريين في المباراة المونديالية.

وقال السيسي على موقع "تويتر" عقب المباراة: فخور بالأداء الرجولي لأبناء المنتخب الوطني، وواثق في قدراتهم على تحقيق الفوز في المباريات القادمة. فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا أخرى، مثل كريستيانو رونالدو، لتسجيله ثلاثية، وفي أوقات أخرى تراقب دييغو كوستا.

وعلق الكوميدي المصري الشهير محمد هنيدي، بطريقته الخاصة على مباراة إسبانيا والبرتغال، فغرد في البداية "رونالدو وكفى"، ثم عدلها إلى "كوستا وإيسكو وكفى"، وعاد من جديد ليكتب "الدون وكفى".

ودائما ما تهتم والدة ألكسندر أرنولد ترنت، لاعب منتخب إنجلترا، ببشرته فهي تخاف عليه من الشمس، إذ قال اللاعب إن والدته تتصل به بشكل يومي لتؤكد عليه استخدام واقي الشمس. وفي تدريبات كولومبيا، قرر لاعبو الفريق بقيادة خاميس رودريغيز قضاء وقت فراغهم في التدرب على الرقص داخل غرفة الملابس.