"فندق" يرسم البسمة على وجه محمد صلاح

ظهر الإحباط واضحا على وجه محمد صلاح خلال جلوسه على مقاعد البدلاء بعدما استقبل منتخب مصر هدفا في اللحظات الأخيرة ليخسر 1-0 أمام أوروغواي في بداية مشواره بكأس العالم في روسيا يوم الجمعة.

ولم يكن بوسع صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، مساعدة مصر بعدما رفض المدرب هيكتور كوبر المغامرة بإشراكه في ظل عدم خوض أي مباراة منذ إصابته في كتفه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام ريال مدريد في 26 مايو الماضي.





لكن بعد ساعات ظهرت الابتسامة على وجه صلاح، الذي يحمل آمال ملايين المصريين في البطولة، خلال احتفال مفاجئ بعيد ميلاده رقم 26.

وبعد رحلة سفر من إيكاترينبرغ إلى غروزني، حيث يقيم منتخب مصر، فوجئ صلاح وباقي أفراد التشكيلة باحتفال من إدارة الفندق باللاعب الذي أحرز 44 هدفا مع ليفربول في كل مسابقات الموسم الماضي وكان السبب الأول في عودة بلاده لكأس العالم بعد غياب 28 عاما.





وأحضرت إدارة الفندق كعكة كبيرة على شكل ملعب وزينتها بألوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود وكتبت: كل عام وأنت بخير مو محمد.





وربما يساعد هذا الاحتفال على التقليل من صدمة المصريين عقب الخسارة في بداية مشوار كأس العالم وقبل مواجهة روسيا صاحبة الأرض يوم الثلاثاء المقبل. وتلعب مصر بعد ذلك مع السعودية.