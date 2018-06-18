زياد الجزيري: أتمنى عدم إصابة وهبي الخزري

أكد زياد الجزيري، اللاعب التونسي السابق، أن المنتخب سيعاني في حال أصيب وهبي الخزري، لاعب رين الفرنسي، مضيفا أن غيابه عن المباريات لمدة طويلة يمكن أن يؤثر في مستواه.

وقال الجزيري في مقابلة لـ"روسيا 2018": تابعت الوديات، هناك أشياء سلبية وإيجابية، وهناك فرق بين الوديات والرسميات، ونتمنى أن نلعب أمام إنجلترا كما لعبنا أمام إسبانيا.

وأضاف الجزيري حول أدوار لاعبي منتخب تونس قائلا: في حال إصابة وهبي الخزري سنعاني كثيراً، ويجب أن لا يضع المدرب اللاعب فخر الدين بن يوسف في مركز الهجوم، لأنه ليس مركزه الأساسي، فهو قوي بدنياً لذلك يجب أن يدعم الهجوم ويعود للخلف للمساندة، والخزري لم يلعب من فترة طويلة، ونتمنى ألا يتأثر بابتعاده عن المباريات.