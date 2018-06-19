ماذا قال زياد الجزيري عن أداء المنتخبات العربية؟

أكد زياد الجزيري، اللاعب التونسي السابق، أن هزيمة المنتخب السعودي أمام روسيا كانت مريرة وغريبة جدا، مضيفا أنهم دائما ما قدموا مستويات كبيرة، فيما علق بأن المنتخب المصري لعب أفضل مباراة للعرب في المونديال حتى الآن.

وقال الجزيري في "روسيا 2018": هزيمة المنتخب السعودي كانت مؤلمة جدا، لا أعرف ما الذي أصاب المنتخب السعودي أمام روسيا، علامة استفهام كبيرة على مستواهم، أما المنتخب المغربي فلم يكن محظوظاً، ولكن المصريين لعبوا مباراة كبيرة وواجهوا أفضل ثنائي هجوم في العالم، واستطاعوا التماسك لولا هدف الدقائق الأخيرة.