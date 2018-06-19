صلاح يطمئن المصريين ويقول: نحتاج دعواتكم أمام روسيا

طمأن النجم المصري محمد صلاح جماهير بلاده على جاهزيته البدنية لمباراة روسيا، مطالباً المصريين بالدعاء لمنتخب الفراعنة في مواجهته الحاسمة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وقال صلاح في فيديو مصور: شكراً لجميع من هنأني بعيد ميلادي، ولكل من سأل عن صحتي، نحتاج دعواتكم في مباراة روسيا وأتمنى أن يحالفنا التوفيق وتحقيق نتيجة إيجابية.

وبات بحكم المؤكد أن يشارك النجم المصري في مباراة منتخب بلاده أمام روسيا يوم الثلاثاء، بحثاً عن الحفاظ على آماله بالتأهل إلى الدور الثاني.

وبقي صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة أوروغواي ولم يدفع به المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر خوفاً من تفاقم إصابته التي تعرض لها في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول يوم 26 مايو الماضي.