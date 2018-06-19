عائلة مصرية - روسية تختلف حول حظوظ التأهل

تنتظر جماهير روسيا ومصر المباراة القادمة بحماس في مدية يكاترنبيرغ، بعد فوز الأول في المباراة الافتتاحية وحسارة الأخير في الوقت القاتل أمام أوروغواي.

وفي انتظار المباراة المقبلة بينهما يبدو الحماس واضحا لدى الروس والمصريين الذين قدموا من يكاترنبيرغ إلى سان بطرسبيرغ دعما لمنتخبيهم. لكن عندما يكون الطرفانِ في عائلة واحدة فإن الأمور ربما تبدو مختلفة.

وأكد الزوجان، لمياء المصرية وزوجها الروسي سيرغي، أنهما يتمنيانِ أن تصعد كل من مصر وروسيا للدور المقبل.

وتذهب يوميا لمياء وسيرغي مع طفلهما ألكسندر إلى منطقة المشجعين الخاصة بالمصريين مع أصدقائهما لمشاهدة المباريات، لكن عندما تم سؤالهما عن الفريق الذي سيشجعانه في مباراة مصر وروسيا كانت الإجابة قاطعة، ولكن يبدو أن ابنهما الرضيع فضل البقاء على الحياد.