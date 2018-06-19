فنانة روسية معجبة بمحمد صلاح

جذب المصري محمد صلاح، الفنانة الروسية آنا سولنتشنايا، بعدما قامت برسم لوحة فنية له من الصخور والصدف، مبدية إعجابها باللاعب الشهير، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وفي فقرة مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج "روسيا 2018"، هذا ما غرد به موقع بوابة السويد الرسمي والذي يتفاعل معه العرب بكثرة، أما زلاتان إبراهيموفيتش فهكذا شجع منتخب بلاده. وعلق النجم الفرنسي السابق إيرك كانتونا على قصة نيمار الجديدة بـ"سباغيتي على طريقة نيمار" وعرضته في أحد شوارع كازان الروسية، على صفحته في إنستغرام، فيما نشر شباب مكسيكيون صورا لهم وهم يحملون صورة كبيرة لصديقهم الذي لم يستطع أن يشاركهم فرحة الفوز على ألمانيا يوم الأحد، لأن زوجته منعته من الحضور. ومن وحي المونديال تقدم شاب لخطبة فتاة، عبر مفاجأتها في ملعب إيدين بارك في نيوزيلندا.