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صلاح يكسر رقم مجدي عبدالغني بعد 28 عاماً

المصدر: دبي - هدى زين الدين
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كان المنتخب المصري حديث وسائل التواصل الاجتماعي، والحقيقة الوحيدة أن أسطورة هدف مجدي عبد الغني انتهت بعد تسجيل محمد صلاح هدفا للفراعنة في مباراة خسرها منتخبه أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واختارت النجمة العالمية شاكيرا أن تلبس أبناءها الزي الكولومبي لمؤازرة منتخب بلادها رغم مشاركة والد أولادها في المونديال مع منتخب إسبانيا، فيما نشر ثورغان هازارد صورة تجمعه بأخيه إيدين هازارد بمناسبة ظهورهما المونديالي الأول مع المنتخب البلجيكي كشقيقين، وفي حالة نشاهدها لثاني مرة في المونديال الحالي بعد المغربيين نور الدين وشقيقه سفيان امرابط الذي دخل مكانه عقب إصابته في مباراة إيران، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة تحت عنوان مراحل تطور مارسيلو.

كلمات دالّة

#مونديال روسيا, #منتخب مصر, #صلاح

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