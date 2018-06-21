ردود أفعال الجماهير المغربية بعد الخسارة غير المستحقة

صبت الجماهير المغربية جام غضبها على المدرب الفرنسي هيرفي رينار عقب خسارة الفريق أمام البرتغال رغم سيطرة الأول على معظم مجريات اللعب.

وبدت الجماهير المغربية غاضبة وحزينة بعد هزيمة منتخبهم من البرتغال بهدف نظيف، وألقت بعض الجماهير اللوم على رينار، فيما أشاد مشجعون آخرون بأداء اللاعبين محملين سوء الحظ سبب هذا الخروج.

وكانت الجماهير البرتغالية سعيدة بقرب التأهل إلى الدور الثاني، وبصدارة رونالدو ترتيب هدافي المونديال بأربعة أهداف في مباراتين.

وانتقد بعض المشجعين العرب نتائج الفرق العربية المشاركة في مونديال روسيا، في حين يرى البعض أن وصول 4 فرق عربية إلى المونديال يعد إنجازا.