كوبر ينفي قصة الحضري ويقول: أين الدليل؟

رفض هيكتور كوبر مدرب مصر التعليق على ما يتردد عن حدوث "خلافات بسيطة" بين القائد عصام الحضري والجهاز الفني قبل مواجهة السعودية في ختام مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين.



وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي يوم الأحد: ربما تكون هناك بعض الخلافات البسيطة لكني أود سماع أي دليل أو إثبات على حدوثها، وفي حال عدم امتلاككم لدليل على ذلك لن أجيب على أي سؤال بهذا الشأن.



وكان إيهاب لهيطة مدير المنتخب قد نفى تماما أن تكون هناك مشادة اندلعت بين الحضري والجهاز الفني.



وأضاف لهيطة في تصريح نشر على موقع الاتحاد المصري على الإنترنت: لا توجد خلافات والكل يسعى لخدمة المنتخب ولا صحة لما يتردد من شائعات حول اعتراضات الحضري.



ونفى الحضري (45 عاماً) حارس مرمى وقائد الفريق الذي غاب عن أول مباراتين في البطولة أمام أوروغواي وروسيا، حدوث أي خلافات.



ودفع كوبر بمحمد الشناوي حارس الأهلي المصري في أول مباراتين أمام أوروغواي ثم روسيا وهو الأمر الذي اثار، وفقا لتقارير صحفية محلية، غضب الحضري.



وذكرت مجموعة من الصحفيين المرافقين لبعثة منتخب مصر أن الحضري انفعل على أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب مبديا اعتراضه الشديد بعد أن وجد نفسه خارج التشكيلة الاساسية في أول مباراتين.



وقال الحضري: لو حدث وتسببت في مشاكل بالفريق لا استحق وجودي هنا. هذه إجابتي ببساطة.



وقال الحضري إنه يأمل في المشاركة أمام السعودية والتي ستجعله أكبر لاعب يشارك في تاريخ البطولة على الإطلاق.



وأضاف: بالتأكيد سأكون سعيدا لو شاركت في مباراة الغد. هذا الأمر غير مضمون والقرار بيد إدارة الفريق، لكن تحقيق رقم قياسي عالمي لن يكون انجازا شخصيا لي فقط بل لمصر أيضا.



وسيكون سن الحضري يوم الاثنين 45 عاما وخمسة أشهر و12 يوما وإذا ما شارك فانه سيحطم وبسهولة الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراغون حارس كولومبيا الذي حل بديلا في اخر خمس دقائق من مباراة بدور المجموعات في كأس العالم بالبرازيل قبل أربع سنوات ليصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.