المصري عصام الحضري يصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم

اختار الأرجنتيني هكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، حارس المرمى المخضرم عصام الحضري (45 عاماً) أساسيا في التشكيلة التي تواجه السعودية ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في مونديال روسيا، ليصبح أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم في كرة القدم.

وبحسب التشكيلة التي نشرها الاتحاد المصري عبر "تويتر"، اختار كوبر الحضري كأساسي بين الخشبات الثلاث بدلا من محمد الشناوي الذي تولى المهمة في الجولتين الأولى والثانية.

وسيصبح الحضري في عمر 45 عاما و161 يوما، أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم، بدلا من الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي شارك في مونديال البرازيل 2014 عن عمر 43 يوما وثلاثة أيام، وذلك في المباراة ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الأول.

ويخوض الفراعنة مباراتهم الأخيرة في مونديال 2018 ضد السعودية، وستكون في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأخيرة. وخرجت مصر والسعودية رسميا من المنافسة على بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي، واللتين حجزتهما روسيا المضيفة والأوروغواي. ويلتقي المنتخبان الأخيران في الوقت ذاته في مباراة حاسمة لصدارة المجموعة.

وستحمل مباراة اليوم الرقم 159 في المسيرة الدولية للحضري الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم التي عاد إليها الفراعنة بعد غياب 28 عاما.

وأحرز الحارس المخضرم خلال مسيرته أربعة من ألقاب بلاده السبعة في كأس أمم إفريقيا 1998 و2006 و2008 و2010.

ورغم عدم احترافه مع أي ناد أوروبي، حصد الحضري أكثر من ثلاثين لقبا في 25 عاما. ولم يكتف الحارس المولود في محافظة دمياط في 15 يناير 1973 والذي يردد بأنه "الأخ الكبير" للاعبين، بحصد عادي للألقاب القارية، بل صد ركلتين ترجيحيتين لساحل العاج في نهائي 2006 وكرر ذلك في نصف نهائي 2017 في مواجهة بوركينا فاسو.



وابتعد عصام عن المنتخب لزهاء عامين، قبل أن يعيده كوبر مطلع 2016، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 في الغابون، حيث قاد الفراعنة حتى المباراة النهائية وشارك معهم في 158 مباراة دولية.

وبدأ مسيرته مع نادي دمياط في الدرجة الثانية. صعد إلى الدرجة الأولى حتى 1996 موعد بدايته مع المنتخب. وقع مع الأهلي ولعب سرا مع دمياط لموسم أخير كي يكتسب الخبرة ثم سطع نجمه في القاهرة.

وأحرز ثمانية ألقاب في الدوري المصري وأربعة في الكأس والكأس السوبر، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا وخاض تجربة في 2008 مع نادي سيون السويسري، قبل العودة في العام التالي إلى الإسماعيلي. وتنقل بعد ذلك بين أندية مصرية ونادي المريخ السوداني، وعاد في صيف 2015 إلى وادي دجلة المصري، بعد تجربة أولى معه في العام السابق. ويدافع الحضري منذ العام 2017 عن ألوان نادي التعاون السعودي.