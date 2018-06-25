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صلاح بعد الخيبة: وضع منتخب مصر صعب

المصدر: العربية.نت
فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة
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أكد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري والفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام السعودية، بأن الخروج من المونديال من الأدوار الأولى يعد صعبا جدا، مضيفا أن السبب في عدم قدرتهم على الوصول بعيدا في المونديال يعود إلى قلة خبرة اللاعبين في المنتخب.

وقال صلاح خلال لقاء تلفزيوني عقب آخر مباريات المنتخب المصري في المونديال: أشكر جميع من ساندنا في المباريات الثلاث، وأعلم أن الموضوع صعب عليهم وعلينا خاصة بعد التأهل أخيرا إلى كأس العالم عقب غياب دام 28 عاما، ولكن لأن أغلب لاعبينا شباب فهم لا يملكون الخبرة الكافية.

كلمات دالّة

#مونديال روسيا, #محمد صلاح, #منتخب مصر

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