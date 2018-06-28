تونس تحقق انتصار العرب الثاني في مونديال روسيا

صالح المنتخب التونسي جماهيره بكتابة نهاية إيجابية لمشواره في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، حيث تغلب على منتخب بنما 2 - 1 يوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة ، ليودع البطولة برصيد ثلاث نقاط في المركز الثالث بمجموعته.

وتقدم منتخب بنما في الدقيقة 33 بهدف سجله التونسي ياسين مرياح بالخطأ في شباك منتخب بلاده، ثم أدرك فخر الدين بن يوسف التعادل للمنتخب التونسي إثر تمريرة من وهبي الخزري في الدقيقة، 51 قبل أن يسجل الخزري هدف الفوز 2 - 1 لتونس في الدقيقة 66 .

وحقق المنتخب التونسي بذلك انتصارا انتظرته جماهيره طوال 40 عاما حيث كان آخر فوز سابق لتونس في المونديال ، في نسخة عام 1978 بالأرجنتين حينما تغلب على المكسيك 3 - 1 .

وكان خروج منتخبي تونس وبنما من الدور الأول قد حسم مع نهاية الجولتين الأوليين من مباريات دور المجموعات ، إثر خسارة تونس أمام إنجلترا 1 - 2 وبلجيكا 2- 5 كما خسر منتخب بنما أمام بلجيكا صفر - 3 وأمام إنجلترا 1 -6 ، ليحسم تأهل المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي من المجموعة السابعة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر).