عصام الحضري يستمر في الملاعب ويوقع مع الإسماعيلي

سيواصل المخضرم عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراةبتاريخ كأس العالم لكرة القدم، مسيرته في الملاعب، بعدما انضم إلى الإسماعيلي المنتمي للدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين.



وقال الإسماعيلي في صفحته على فيسبوك بجوار صورة للحضري: رحبوا معنا بالحارس الأفضل في تاريخ مصر.. عصام الحضري يعود إلى الدراويش من جديد.



وأعلن الإسماعيلي أنه نجح في الحصول على توقيع الحضري عقب عقد جلسة مع الجزائري خير الدين مضوي المدرب الجديد للفريق.



ومن المرجح أن يشارك الحضري باستمرار مع الإسماعيلي، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي وسيظهر في دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد رحيل الحارس الأساسي محمد عواد.



وسبق للحضري اللعب في صفوف الإسماعيلي في فترتين الأولى في 2009 واستمر موسما واحدا والثانية في 2014 ورحل في العام التالي.



وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما عندما ظهر مع مصر أمام السعودية ونجح في إنقاذ ركلة جزاء وظهر بشكل رائع في اللقاء رغم الخسارة 2-1بسبب هدف في اللحظات الأخيرة.



وبدأ الحضري، الذي يلعب في صفوف منتخب مصر منذ 1996، مسيرته في نادي دمياط المغمور لكنه كتب تاريخه مع الأهلي الذي لعب في صفوفه حوالي 12 عاما قبل أن يرحل بشكل مفاجئ وينتقل إلى سويسرا.



وبعد ذلك لم يستقر الحضري في فريق واحد لفترة طويلة ولعب مع الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري ووادي دجلة والمريخ السوداني قبل أن يخوض الموسم الماضي تجربة جديدة في التعاون السعودي.



ويعد الحضري، الذي يلقب باسم "السد العالي"، أحد أبرز لاعبي جيله ويحمل الكثير من الإنجازات على مستوى الأندية أو المنتخبات وقاد مصر لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 كما كان ضمن التشكيلة المتوجة باللقب القاري في 1998.



ورغم المسيرة الحافلة، واعتزال أغلب زملائه السابقين، أكد الحضري مرارا وتكرارا أن حلمه يتمثل في اللعب بكأس العالم.



وكتب الحضري في حسابه على "تويتر": مررت في مشواري بأكثر من جيل، سعيد وفخور بوجودي مع هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني الذين حققوا حلم 100 مليون وحلمي بالمشاركة في كأس العالم بعد غياب 28 عاماً مع الاعتذار عن سوء النتائج، ولكني فخور بوجودي ضمن هذه المجموعة. شكرا لكم.



ولم يشارك الحضري في أول هزيمتين لمصر في كأس العالم أمام أوروغواي وروسيا صاحبة الأرض لكنه كان حاضرا في اللقاء الثالث أمام المنتخب السعودي.