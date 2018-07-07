خوزيه سييرا مدرباً لشباب الأهلي

تعاقد شباب الأهلي الإماراتي يوم السبت مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا ليقود فريقه في الموسم المقبل بديلا للوطني مهدي علي.

وأعلن شباب الأهلي عبر حسابه في "تويتر" عن عقد مؤتمر صحافي يوم الأحد لتقديم المدير الفني الجديد، على أن "يقود أولى تحضيرات الفريق يوم الثلاثاء".

وأثار سييرا، 49 عاما، الكثير من الجدل حول مستقبله بعدما رفض في مايو الماضي تجديد عقده مع نادي الاتحاد السعودي بعدما قاده إلى الفوز بلقب كأس الملك.

ووجه سييرا الذي كان يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي فريق مدينة جدة رسالة للجمهور عبر فيديو مصور اعتذر خلالها "عن أي شيء سلبي خلال الموسمين الماضيين" اللذين قضاهما مع الاتحاد منذ استلم قيادته عام 2016.

وستكون مهمة سييرا إعادة شباب الأهلي إلى الواجهة من جديد بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإماراتي وخروجه خالي الوفاض في الموسم الماضي.