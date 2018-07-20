"فيفا" يتوعد عدة أندية بخصم 6 نقاط

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس غرامات مالية على 6 أندية منها أربعة عربية وهي الزمالك المصري والعربي والخريطيات القطريين إضافة للجزيرة الإماراتي بسبب تأخرها في سداد مستحقات لاعبين سابقين.

ومنح فيفا تلك الأندية مهلة زمنية لتسوية المستحقات مهددا بفرض عقوبات أشد.

وفرض فيفا غرامة مالية تبلغ 30 ألف فرنك سويسري على العربي القطري و25 ألف فرنك على كل من الخريطيات والزمالك والجزيرة وذلك بناء على المعايير الجديدة التي أقرها فيفا بشأن معاقبة الأندية المدينة للاعبين.

وتشمل قائمة الأندية المعاقبة أيضا مرسين التركي، 20 ألف فرنك، وكوبان الروسي، 15 ألف فرنك.

وأمهل فيفا أندية الخريطيات والزمالك والجزيرة ومرسين 60 يوما في مقابل 90 يوما للعربي و30 يوما لكوبان لسداد كافة مستحقات لاعبيها السابقين وإلا ستواجه تلك الأندية خصم 6 نقاط من رصيدها في بطولات الدوري المحلي في الموسم الجديد مع حرمانها من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين.