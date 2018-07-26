قنوات أبوظبي الرياضية تنقل كأس العرب للأندية الأبطال

فازت قنوات أبوظبي الرياضية بحقوق البث الحصرية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية الرسمية في أبوظبي.

وجاء في بيان الاتحاد العربي لكرة القدم: تم توقيع اتفاقية بين قنوات أبوظبي الرياضية وشركة صلة الرياضية في المقر الرئيس لأبوظبي للإعلام في أبوظبي، وذلك في حضور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وعلي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي، حيث وقع الاتفاقية كل من عبدالرحمن الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات أبوظبي، وراكان الحارثي ورئيس شركة صلة الرياضية.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن مؤخراً عن إطلاق أكبر بطولة للأندية العربية في تاريخ البطولات العربية والأضخم على مستوى قارتي آسيا وإفريقيا، التي خصص لها جوائز مالية كبيرة، حيث سينال صاحب المركز الأول مبلغ 6 ملايين دولار، والوصيف مبلغ مليونين ونصف المليون دولار.