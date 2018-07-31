كأس العرب للأندية تنطلق بمواجهة العين ووفاق سطيف

تنطلق الثلاثاء مباريات الدور 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال التي تعد الأكبر والأضخم في تاريخ البطولات العربية والأعلى جوائز في آسيا وأفريقيا، بلقاء العين الإماراتي ووفاق سطيف الجزائري.

وستقام المواجهة على ملعب ماكسمير الخاص بنادي دينامو زغرب الشهير، بدلاً من استاد هيترك كاسيان وذلك بناء على طلب الاتحاد العربي لكرة القدم والذي استند على تقرير مراقب المباراة.

وقال الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين أن البطولة ليست هدفاً لناديه، مشيراً إلى أن فريقه يعاني العديد من الإصابات وتأخر التحاق المصري حسين الشحات بالفريق وعودة ماركوس بيرغ قبل يومين فقط بعد مشاركته مع السويد في كأس العالم.



وبدأت الخطوات الأولى لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال بالتصفيات الأولية في النصف الأول من شهر مايو الماضي، بتصفيات أقيمت في جيبوتي لأندية أساس تليكوم الجيبوتي وبنادر الصومالي وانغازي من جزر القمر، وتأهل منها نادي أساس تليكوم إلى التصفيات التي أقيمت في محافظة جدة في النصف الثاني من الشهر ذاته والمؤهلة إلى دور الـ 32، حيث شارك فيها أندية الفيصلي السعودي والسالمية الكويتي والنجمة اللبناني واتحاد السكندري المصري واتحاد الفتح المغربي والإفريقي التونسي وأساس تليكوم الجيبوتي والوئام الموريتاني، وتأهل من هذه التصفيات ناديي النجمة اللبناني واتحاد السكندري المصري.

وتشارك أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي من لسعودية، والعين والوصل والجزيرة (الإمارات)، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، والترجي والصفاقسي والنجم الساحلي من تونس، والرجاء والوداد (المغرب)، ووفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر من الجزائر والنجمة والسلام زغرتا لبنان والشباب العماني والكويت والقادسية الكويتيين والرمثا الأردني، وأهلي طرابلس والمريخ السوداني، والمحرق والرفاع البحرينيين، والنفط والقوة الجوية من العراق، والجيش السوري في البطولة التي تختم يوم 28 أبريل 2019.