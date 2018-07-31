وفاق سطيف يتغلب على العين في البطولة العربية

تقدم فريق وفاق سطيف الجزائري خطوة نحو التأهل لدور الستة عشر بالبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم عقب فوزه على العين الإماراتي -2 1 يوم الثلاثاء في مباراة الذهاب التي أقيمت في كرواتيا.



وتقدم العين بهدف سجله إبراهيم دياكيه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وتعادل عبد المؤمن جابو لوفاق سطيف في الدقيقة 41 قبل أن يسجل جابو الهدف الثاني لوفاق سطيف في الدقيقة 81.



وتقام مباراة الإياب يوم 4 أغسطس المقبل على نفس الملعب.