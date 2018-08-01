الاتحاد المصري يتفق مع المدرب المكسيكي أغيري

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق مع المكسيكي خافيير أغيري لتدريب المنتخب الأول خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد الفريق في كأس العالم في روسيا.



وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد والذي قاد المفاوضات مع المدرب للصحفيين: سيتقاضى أغيري 120 ألف دولار شهريا وعقده لمدة أربع سنوات وسيأتي معه بمساعدين أجنبيين سيختارهما لاحقا أحدهما مدرب مساعد والآخر مدرب أحمال، وسيتم توقيع العقود مبدئيا مع أغيري قبل سفره على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام منتصف الشهر الجاري.



وأضاف مجدي عبد الغني عضو المجلس إن المدرب البالغ عمره 59 عاما طلب حضور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المحلي يوم الخميس. وقال أغيري في تصريح مقتضب للصحفيين: سأكون سعيدا بتدريب منتخب مصر. أعرف الكثير عن الكرة المصرية وكذلك محمد صلاح جناح ليفربول.



وبدأ أغيري مسيرته التدريبية مع أتلانتي المكسيكي عام 1996 قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده في 2002 وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان قبل الخروج من دور الستة عشر. كما تولى تدريب أتليتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول في إسبانيا.



وفي 2009 عاد أغيري لتدريب منتخب بلاده وقاده للتأهل لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وتولى تدريب اليابان ثم الوحدة الإماراتي بين عامي 2015 و2017.