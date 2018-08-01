المريخ السوداني يتغلب على الجيش السوري

اقترب المريخ السوداني من بلوغ دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال بعد فوزه على مستضيفه الجيش السوري 3-1 في ملعب السلام زغرتا في لبنان يوم الأربعاء، على أن تلعب مباراة العودة في 11 أغسطس الحالي في ملعب المريخ في أم درمان.



وحول المريخ تأخره بهدف فارس أرناؤط في الدقيقة 23 من تسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من زميله حسين شعيب الى تعادل من ركلة جزاء

عبر محمد يوسف في الدقيقة 34 وبعدها بدقيقة واحدة وضع عبد المجيد مؤمني الضيوف في المقدمة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز يوسف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة من مدى قريب من داخل منطقة الجزاء ليجعل النتيجة 3-1 بعد مرور ساعة من

البداية.

