أغيري يعد المصريين بالتخلص من أسلوب "كوبر"

أبدى خافيير أغيري مدرب منتخب مصر الجديد رغبته في استغلال التشابه بين مصر وبلده المكسيك من أجل تطوير كرة القدم المصرية وتقديم أداء جميل يحظى بإعجاب المشجعين.

وقدم الاتحاد المصري مدربه المكسيكي الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الخميس بعد التوصل لاتفاق بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022 ليتولى المهمة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال أغيري" تابعت منتخب مصر في كأس العالم في روسيا وسعيد بالوجود هنا. سأسعى لتطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الأجواء قريبة من المكسيك من ناحية العادات والتقاليد.

وأضاف: في الوقت القادم سنقوم بتغيير شكل المنتخب لكي يكون متميزا ويرضي الشعب المصري وأعلم أن كوبر كان يلعب بطريقة دفاعية، هدفي الرئيسي حاليا هو التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

وتعرض كوبر لانتقادات حادة من المشجعين ووسائل الإعلام بسبب اللعب بأسلوب دفاعي صارم والخسارة في المباريات الثلاث في كأس العالم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية قبل أن يرحل ويذهب لقيادة أوزبكستان.

وأهدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري قميص منتخب مصر، والذي يحمل الرقم 2022 في إشارة للنسخة المقبلة من كأس العالم، للمدرب الجديد الذي سينال مع باقي مساعديه 120 ألف دولار شهريا.

وبدأ أغيري مسيرته التدريبية مع أتلانتي المكسيكي عام 1996 قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده في 2002 وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان قبل الخروج من دور الستة عشر.

وتولى تدريب أتليتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول في إسبانيا.

وفي 2009 عاد أغيري لتدريب منتخب بلاده وقاده للتأهل لكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا وتولى تدريب اليابان ثم الوحدة الإماراتي بين عامي 2015 و2017.