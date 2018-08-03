بلماضي متفائل بقيادة الجزائر وسيعلن عن قائمة موسعة

أعرب جمال بلماضي المدرب الجديد لمنتخب الجزائر عن تفاؤله بشأن المهمة الجديدة التي تولاها خلفا للمدرب السابق رابح ماجر، مضيفا أن الاختيار جاء في وقت مناسب بعدما اكتسب مزيدا من الخبرة في مجال التدريب.

وقال بلماضي في مقابلة مع موقع الاتحاد الجزائري: هذه التجربة تهمني وهي فخر لي، لكن الشيء المختلف الوحيد هو من ناحية المسؤولية الكبيرة التي تنتظرني.

وأضاف: أنا متفائل، لاسيما في ظل الرغبة القوية التي تحدوني للنجاح مع المنتخب وأناشد الجميع مساعدتي ومساندة الفريق.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن يوم الخميس تعاقده مع بلماضي لقيادة الفريق حتى نهاية كأس العالم 2022 بعد أن فسخ التعاقد مع ماجر الذي تعرض لضغوط كبيرة بعد الهزيمة أمام الرأس الأخضر والبرتغال في مباراتين وديتين. وأعرب المدرب الجديد، الذي لعب في صفوف عدة أندية أوروبية منها مرسيليا وسيلتا فيغو ومانشستر سيتي، عن اعتزازه بالمهمة الجديدة مع منتخب بلاده الذي يعود إليه مدربا بعد أن شارك في صفوفه كلاعب وسط في 20 مباراة دولية.

وقال المدرب البالغ من العمر 42 عاما إنه يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وأوضح أنه سيعلن قائمة موسعة لتشكيلة منتخب الجزائر منتصف الشهر الجاري. كما كشف على عودة عزيز بوراس كمدرب لحراس مرمى المنتخب الجزائري.

وغابت الجزائر عن كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا. بعدما قدم أداء جيدا في نسخة 2014 من البطولة في البرازيل وتأهل لدور الستة عشر قبل أن يخسر أمام 2-1 ألمانيا بعد وقت إضافي.

وتخرج الجزائر لمواجهة غامبيا في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وتتصدر المجموعة الرابعة متساوية مع بنين بعد فوزها 1-صفر على توغو. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات التي تستضيفها الكاميرون في يونيو من العام المقبل.