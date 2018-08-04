بيراميدز يثير إعجاب قائد تشيلسي في ظهوره الأول

أثار نادي بيراميدز المصري إعجاب جون تيري، مدافع منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق، والذي شبّه مشروع الفريق الجديد بمشروع مانشستر سيتي الناجح في أوروبا.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي المصرية ردود فعل مختلفة بعد أولى مباريات نادي بيراميدز تاريخيا أمام إنبي يوم الجمعة، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

وشارك جميع محترفي بيراميدز البرازيليين الأربعة كينو ورودريغينيو وكارلوس إدواردو وريبامار لكن لم يظهر أي منهم بمستوى قوي، ما دعا ألبيرتو فالنتيم، المدرب البرازيلي لبيراميدز، بالتصريح عقب المباراة بأن مساحة الملعب لم تخدمهم "مساحة الملعب لم تساعدهم ولا أعتقد أن هذه هي المساحات التي نص عليها الفيفا، لكن هذا ليس عذرا لهم وسوف نتدرب أكثر حتى يرتفع مستواهم.

ووقع بيراميدز مع الرباعي البرازيلي، خلال فترة الصيف الحالية، والذي يعد أبرزهم اركوس دا سيلفا "كينو"، والذي أتى للنادي المصري بـ8.5 مليون يورو، وثانيا، ريبامار، الذي وقع مع بيراميدز بـ4 ملايين يورو، الذي خاص تجربتين أوروبيتين في أبولون ليماسول القبرصي وميونيخ 1860 الألماني. ووقع بيراميدز مع رودريغينيو القادم من كورينثيانر، بطل الدوري البرازيلي في عامي 2015 و2017، مقابل 5 ملايين يورو، فيما كان آخر صفقات البرازيليين هو الشاب كارلوس إدواردو، 21 عاما، والمعروف بمراوغاته وموهبته التي تتطلع لها الجماهير البرازيلية.

واحتفاءً بالنادي القادم بحلة جديدة، تزينت الأهرام وبعض الأشرعة على ضفاف النيل وبرج القاهرة، بشعار نادي بيراميدز. كما أطلقت قناة جديدة بالاسم نفسه تضم أشهر المحللين والمعلقين المصريين، من بينهم أحمد حسام ميدو ومدحت شلبي وأحمد عفيفي.

وقال الدولي المصري عمر جابر، لاعب الزمالك السابق، وبيراميدز الحالي، إنه سعيد جدا بالفوز التاريخي للنادي بشكله الجديد، وإن ثقة اللاعبين في نفسهم كبيرة جدا، وأرى أن الوافدين الجدد في الفريق سيقدمون الإضافة بشكل كبير فهم على مستوى عالي من المهارات".

ويعد حساب بيراميدز متفاعلا بشكل كبير على منصات التواصل، تحديدا "تويتر"، فهو يقوم بنقل الأحداث بشكل سريع، كما نشروا تصريحا لمحمد قفشة، صاحب هدف الفوز المتأخر واللاعب السابق لإنبي، الذي أبدى سعادته بتسجيل هدف الفوز وتحقيق 3 نقاط مهمة للنادي المصري.

وقامت قناة بيراميدز بالإقدام على خطوة كبيرة وهي الاستعانة بالإنجليزيين جون تيري وجيرمان جيناس بالتعقيب والتحليل على مباراة الفريق يوم الجمعة، كما ذكر الأول أن تجربة النادي المصري شبيهة بمانشستر سيتي "أعتقد أن التجربة شبيهة بتجربة مانشستر سيتي، فالفريق يمتلك القدرة في الوقت الحالي على التواجد بين الأربعة الكبار في الدوري المصري".

وظهر عدد لا بأس به من المشجعين الجدد للنادي الأزرق، كما أن عددا من الحسابات على "تويتر" بإعادة تسمية نفسها بـ"رابطة مشجعي بيراميدز في الإمارات"، ورابطة مشجعي بيراميدز في الأرجنتين" و"رابطة مشجعي بيراميدز في الكويت"، ما يؤكد أن حضور الفريق الجديد بدأ يخطف الأضواء بشكل كبير في الدوري المصري خاصة، والبطولات العربية عامة.