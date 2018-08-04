هدف متأخر يمنح بيراميدز فوزه الأول في الدوري المصري

استهل فريق بيراميدز منافساته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه إنبي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري التي شهدت أيضا فوز سموحة على مصر المقاصة 2 - 1.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد مجدي أفشة الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأنهى إنبي المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى عرفة السيد البطاقة الحمراء في الدقيقة 87. وحصد بيراميدز أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، وظل فريق إنبي بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية، استهل فريق سموحة مبارياته في الدوري بالفوز على مضيفه مصر المقاصة 2 - 1.

وسجل هدفي سموحة بينسون شيلونغو في الدقيقة 59، وأحمد نبيل مانجا من ركلة جزاء في الدقيقة 74، فيما سجل هدف مصر المقاصة الوحيد محمد رمضان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وبهذا الفوز حصد سموحة أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما يظل فريق مصر المقاصة بلا نقاط.