وفاق سطيف يتأهل على حساب العين في البطولة العربية

المصدر: زغرب - د ب أ

تأهل وفاق سطيف الجزائري إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية للأندية الأبطال، رغم خسارته أمام ضيفه العين الإماراتي 1 - صفر يوم السبت في إياب دور الـ32 من المسابقة التي أقيمت بملعب ماكسيمير ستاديون في كرواتيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد دياكيه إبراهيم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز وفاق سطيف 2 -1 ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-2، إلا أن وفاق سطيف صعد لدور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الاتحاد العربي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب بكرواتيا.