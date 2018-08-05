الزمالك يكتسح الاتحاد السكندري بخماسية

حقق الزمالك فوزه الأول في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم بتغلبه على الاتحاد السكندري 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل أهداف الزمالك محمود عبد المنعم كهربا بعد 26 ثانية من بداية المباراة، وأضاف يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم سجل محمود علاء الهدف الثالث في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل خالد قمر هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 56، ثم سجل كابونغو كاسونغو الهدف الرابع في الدقيقة 65، قبل أن يختتم محمد عنتر أهداف الزمالك في الدقيقة 81.

وأصبح الهدف الذي سجله كهربا هو خامس أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، حيث يعد أسرع هدف سجل في الدوري المصري هو هدف أيمن يونس الذي سجله للزمالك في مرمى منتخب السويس في موسم 1991 _ 1992 حيث جاء الهدف بعد مرور 11 ثانية فقط.

وكان الزمالك تعادل في مباراته الأولى أمام بتروجيت سلبيا فيما تعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب 1-1.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه نتائج بقية مباريات الجولة الثانية، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند نقطة وحيدة.

ويلتقي الزمالك في مباراته المقبلة أمام مضيفه مصر المقاصة يوم 16 أغسطس المقبل، فيما يلتقي الاتحاد السكندري مع ضيفه الإسماعيلي في ذات التوقيت.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي محتلا المركز الرابع، فيما أنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.