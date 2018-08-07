عصام الحضري يعلن اعتزال اللعب دولياً

أعلن الحارس الدولي المصري المخضرم عصام الحضري، أكبر من شارك في تاريخ كؤوس العالم، في بيان رسمي اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده.

وقال حارس مرمى الإسماعيلي: لكل بداية نهاية، هذه سُنة الحياة، والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله قررت اعتزال اللعب الدولي. وأضاف: اليوم، بعد 22 سنة و4 أشهر و1 2 يوما على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي، بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب، لإسعاد شعبنا المصري العظيم.

وكان الحضري شارك في صفوف منتخب مصر في مونديال روسيا 2018 حيث بات بعد خوضه المباراة الاخيرة لفريقه في دور المجموعات ضد السعودية وبعمر 45 عاما و161 يوما، أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم، ماحيا الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي شارك في مونديال البرازيل 2014 عن عمر 43 عاماً وثلاثة أيام، وذلك في المباراة ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الأول.

وتابع الحضري في بيانه: الآن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلاً ونهارًا كي أكون عند حُسن ظنكم بي، وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة

ودافع الحضري عن الوان منتخب مصر 159 مباراة دولية، وساهم في قيادة منتخب بلاده الى احراز بطولة أمم أفريقيا 4 مرات في أعوام 1998 و2006 و2008 و 2010، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب العربية عام 2007.