الأهلي يحقق فوزه الأول في الدوري أمام المصري

فاز الأهلي على المصري البورسعيدي 2-صفر ، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز، وافتتح المدافع المالي كوليبالي طويل القامة التسجيل مبكرا من ضربة رأس مستغلا تمريرة التونسي علي معلول العرضية في الدقيقة 11.

واستغل المغربي أزارو، هداف الدوري في الموسم الماضي، خطأ دفاعيا ليضاعف التقدم قبل 17 دقيقة على النهاية.

ورفع الأهلي، الذي تعادل 1-1 مع الإسماعيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع في الجولة الافتتاحية للمسابقة، رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين متساويا في الصدارة مع الزمالك والداخلية.

وتوقف رصيد فريق المدرب حسام حسن عند ثلاث نقاط بعد فوزه على الجونة في الجولة الأولى.