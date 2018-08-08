بيراميدز يتعادل مع الإنتاج بهدف البرازيلي كينو

تعادل فيرق بيراميدز مع ضيفه الإنتاج الحربي 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم محمد رجب للإنتاج الحربي في الدقيقة 43 ،ثم تعادل بيراميدز بهدف سجله ماركوس دا سيلفا "كينو" في الدقيقة 75.

ورفع بيراميدز رصيده إلى أربع نقاط، حيث كان قد تغلب على إنبي 1 - صفر في الجولة الأول، كما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى أربع نقاط أيضا، حيث كان قد تغلب على حرس الحدود 2 - 1 في الجولة الماضية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة، فيما يلتقي الإنتاج الحربي مع الداخلية في نفس اليوم وذات الجولة.