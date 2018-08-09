الترجي التونسي يتعادل مع الاتحاد السكندري

وضع الترجي التونسي قدما في دور الستة عشر بالبطولة العربية، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 -1 من مضيفه الاتحاد السكندري المصري يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على مجريات المباراة، وإن كان الشوط الثاني أفضل كثيرا من الأول، بعدما شهد هدفي المباراة، وكذلك عددا من الفرص المحققة للتسجيل. وبادر رزاق سيسيه بالتسجيل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 62، لكن فرحة (زعيم الثغر) بالهدف لم تدم طويلا، بعدما أدرك بلال الماجري التعادل في الدقيقة 70.

وبات يكفي الترجي "حامل اللقب" التعادل السلبي في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه الشهر المقبل، لاقتناص ورقة الترشح للدور الثاني، في حين أصبح يتعين على الاتحاد الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1 من أجل تفادي الخروج المبكر من البطولة.

ويأتي هذا التعادل المخيب للاتحاد، ليضاعف من إحباط جماهيره التي تعرضت لخيبة أمل عقب خسارة الفريق الكبيرة 1 - 5 أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري مطلع الأسبوع الجاري.