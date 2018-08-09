مولودية الجزائر يفوز على الرفاع البحريني

أصبح مولودية الجزائر على مشارف التأهل لدور الستة عشر بالبطولة العربية، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه الرفاع البحريني يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

تقدم الفريق الجزائري بهدف مبكر حمل توقيع وليد دراجة في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل علي حرم للرفاع في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، التي شهدت هدف الفوز للمولودية عن طريق عبدالرحيم بورديم في الدقيقة 58.

أصبح يكفي المولودية التعادل أو الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام بملعبه الشهر المقبل، للصعود للدور الثاني، في حين بات يتعين على الرفاع الفوز بهدفين نظيفين أو بفارق هدف، شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل، للاستمرار في البطولة.