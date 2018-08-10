الرجاء يكسب السلام والصفاقسي يخطف التعادل أمام النفط

عدل الرجاء البيضاوي المغربي تأخره إلى فوز 2-1 على السلام زغرتا في لبنان بينما سجل الصفاقسي التونسي هدفا في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء ليفرض التعادل 1-1 على مضيفه النفط العراقي بذهاب دور 32 بكأس العرب للأندية الأبطال يوم الجمعة.

بدأ السلام الطرف الأفضل في الشوط الأول وأهدر قائده جان جاك يمين ركلة جزاء عندما سدد الكرة خارج المرمى في الدقيقة 30. ووضع الموريتاني أمادو نياس الفريق اللبناني في المقدمة قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول مستفيدا من خطأ دفاعي‭‭ ‬‬من القائد بدر بانون ليسدد في شباك الحارس أنس الزنيتي. وأثمرت انتفاضة الرجاء في الشوط الثاني عن هدف التعادل لمحسن ياجور من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس مصطفى مطر في الدقيقة 64 بعد ارتباك أمام المرمى.

وانتزع عمر بو طيب الفوز بتسديدة منخفضة قبل ست دقائق على النهاية وتبدو فرص الرجاء أقوى في بلوغ دور 16 عندما يخوض لقاء الإياب في الدار البيضاء الشهر المقبل.

وقال سفيان رحيمي لاعب الرجاء: أثرت الحرارة المرتفعة وأرضية الملعب على الأداء ونأمل في تكرار الفوز في مباراة العودة. وأوضح أدمون شحادة لاعب السلام: كنا الأفضل في الشوط الأول لكن هبوط الأداء في الشوط الثاني حرمنا من تحقيق نتيجة جيدة.

وفي أربيل أهدر النفط تقدمه عبر مازن فياض في الدقيقة 27 ليستقبل التعادل في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء نفذها حمزة المثلوثي.