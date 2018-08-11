المريخ يتأهل إلى ثمن النهائي.. وتعادل الزمالك والقادسية

تأهل المريخ السوداني إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية للأندية بعدما تعادل 1-1 مع ضيفه الجيش السوري يوم السبت في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم، فيما تعادل الزمالك المصري والقادسية الكويتي في ذهاب الدور ذاته.



وتقدم الجيش بهدف سجله محمد الواكد في الدقيقة 62 وتعادل المريخ بهدف سجله أحمد آدم في الدقيقة 83. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في سوريا انتهت بفوز المريخ السوداني 3 - 1 ليصعد إلى دور الستة عشر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 2.



وفي الإسكندرية، فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتظر الفريقين مباراة العودة التي ستقام يوم 28 سبتمبر بالكويت.



ويكفي الزمالك الفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدف أو أكثر ليتأهل لدور الستة عشر في مباراة الإياب، بينما يحتاج القادسية للفوز بأي نتيجة ليتأهل للدور التالي.