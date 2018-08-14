الزمالك يعير شيكابالا إلى أبولون سميرنيس اليوناني

وافق الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين على إعارة قائده محمود عبد الرازق شيكابالا إلى أبولون سميرنيس اليوناني لمدة عام واحد.

وقال النادي عبر موقعه: وقع مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي على عقد ثلاثي مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق ونادي أبولون سميرنيس اليوناني حيث تمت الموافقة على إعارته لمدة عام.

وأضاف أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول أن شيكابالا سيمدد عقده مع الزمالك دون أن يتضمن العقد قيمة مالية حيث ترك ذلك لتقدير النادي.

وسبق لشيكابالا (32 عاما) اللعب في باوك اليوناني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي والوصل الإماراتي والرائد السعودي. وانتقل إلى باوك في 2004 لكن سرعان ما عاد للزمالك لقضاء خدمة التجنيد الإلزامية ليرفض العودة لليونان ويتم إيقافه ستة أشهر وفرض غرامة على الزمالك قدرها (990 ألف دولار) بسبب التعاقد معه.

وانتقل شيكابالا المولود في أسوان جنوب مصر عام 1986 إلى الوصل في 2012 مقابل مليون و250 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لكنه لم يستمر سوى ستة أشهر وعاد مجددا للزمالك. وفي يناير 2014 انتقل لسبورتنغ لشبونة لكنه لم يشارك وظل على مقاعد البدلاء حتى عاد لمصر مجددا بعدها بستة أشهر فقط.

ورفض الجناح الدولي المصري العودة للبرتغال دون فك الارتباط مع ناديه، ليظل عاما كاملا دون اللعب لأي فريق إلى أن تدخل الزمالك وتوصل لاتفاق مع النادي البرتغالي على ضمه مقابل 650 ألف يورو بينما تنازل اللاعب عن الكثير من مستحقاته نظير العودة للزمالك.

وأنهى شيكابالا إعارته للإسماعيلي الذي كان يدربه صديقه أحمد حسام "ميدو" بعد رحيل المدرب، وعاد للزمالك مرة أخرى قبل أن ينتقل الموسم الماضي للرائد.