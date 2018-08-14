عودة الجمهور إلى الدوري المصري أول سبتمبر

أعطت مصر الضوء الأخضر لحضور حوالي خمسة آلاف متفرج في مباريات كرة القدم المحلية بدءا من سبتمبر المقبل، بعدما بات من المعتاد وجود العشرات فقط أو إقامة المنافسات خلف الأبواب المغلقة.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الوزراء، إن الجماهير ستعود إلى الملاعب في أول سبتمبر، على أن يبدأ التدرج في ذلك في حدود خمسة آلاف متفرج مع عدد من التوصيات المهمة في هذا الشأن التي سيتم الالتزام بها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت توصية الأسبوع الماضي عقب اجتماع مع ممثلي الأندية تقترح عودة الجماهير الشهر المقبل.

وتقام أغلب المباريات المحلية بدون حضور مشجعين، أو بحضور العشرات فقط، منذ وقوع أسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية حيث سقط أكثر من 70 قتيلا في أعمال عنف عقب مباراة الأهلي في ضيافة المصري في مدينة بورسعيد الساحلية في فبراير 2012.

وتسمح السلطات الأمنية في مصر بحضور عدد محدود من المشجعين في المنافسات الإفريقية والعربية للأندية بينما يكون بوسع الجماهير حضور مباريات المنتخب.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء بينما سيتزامن أول سبتمبر مع مباريات في الجولة الخامسة.