مواجهة استعراضية بين قدامى مصر ونجوم العالم

أعلن أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر السابق يوم الثلاثاء أنه ستقام مباراة ودية استعراضية بين قدامى المنتخب المصري ونجوم العالم السابقين بحضور الآلاف من المشجعين بعد حوالي شهرين.

وكتب ميدو في حسابه على تويتر: "بلدنا راجعة والجمهور راجع قريب" وتمت الموافقة على مباراة بحضور نجوم العالم بين أساطير العالم وأساطير المنتخب المصري يوم 28 أكتوبر بحضور 70 ألف متفرج.

وأضاف أنه سيلعب في تشكيلة مصر إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم مثل التوأمين حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام وهاني رمزي ووائل جمعة وأحمد حسن ومحمد بركات. وكشف "ميدو" أن منتخب نجوم العالم سيضم لويس فيغو وفرانشيسكو توتي وديدييه دروغبا ورونالدينيو وريفالدو ومايكل بالاك.

ولم يكشف "ميدو"، الذي يعمل حاليا كمحلل في محطة بيراميدز التلفزيونية الجديدة، عن الجهة المنظمة لهذه المباراة الاستعراضية.