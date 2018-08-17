اللجنة الدولية الأولمبية ترفع الإيقاف مؤقتا عن الكويت

المصدر: لوزان - د ب أ

رفعت اللجنة الدولية الأولمبية يوم الخميس بشكل مؤقت الإيقاف المفروض على الكويت منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقالت اللجنة إن أسباب الإيقاف لا تزال موجودة، لكنها أرادت إظهار حسن النية لصالح الرياضيين ومكافأة التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا.

وذكرت اللجنة أن المجلس التنفيذي التابع لها سيعيد تقييم الموقف من جديد، خلال جلسته المقرر عقدها يومي الثالث والرابع من أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت إيقاف الكويت بسبب التأثير السياسي للدولة على الاتحادات الرياضية المحلية، ومنها على سبيل المثال اللجنة الأولمبية الكويتية.

ويذكر أن الميثاق الأولمبي يضمن استقلال الرياضة عن السياسة، وكان من تداعيات قرار اللجنة الأولمبية الدولية اضطرار الرياضيين الكويتيين إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية تحت علم محايد.