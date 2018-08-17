فيفا يعاقب أندية قطرية وإيرانية

المصدر: زيوريخ- د ب أ

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة إنه فرض غرامة على أربعة أندية آسيوية بينها ثلاثة عربية وهددها بخصم نقاط لعدم دفعها مستحقات متأخرة للاعبين.

وأضاف "فيفا" في بيان إنه منح أندية قطر والشمال القطريين وسبا قم الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي مهلة تتراوح بين 30 و90 يوما لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين.

وتابع البيان: في حال إخفاق أحد الأندية الأربعة في سداد المستحقات خلال المهلة المحددة سيتم خصم ست نقاط من رصيده في الدوري المحلي وسيتم حرمانه من التعاقد مع لاعبين خلال فترة أو فترتين مقبلتين للتعاقد.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأندية الأربعة لم تستجب للقرارات السابقة سواء من الفيفا أو عقب الطعون أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وتتراوح الغرامات بين 15 ألف فرنك "15.054 ألف دولار" و30 ألف فرنك سويسري. وقال "فيفا" إن هذه القرارات تمثل إطارا جديدا بالنسبة للأندية التي تعاني من الديون.

وفي قرار منفصل أعلن الاتحاد الدولي فرض غرامة مالية على أتلتيكو مدريد الإسباني قدرها 52 ألف يورو "59.192 دولار" بسبب اشتراكه في صفقة تنضوي على تأثير من طرف ثالث.

وقال "فيفا" إن بطل السوبر الأوروبي دخل في صفقة سمحت لطرف ثالث بالتأثير على استقلالية النادي في العمل والمسائل المتعلقة بالانتقالات، ما يمثل خرقا لقواعد الاتحاد الدولي لانتقالات اللاعبين.