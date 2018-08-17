للمرة الـ13 في تاريخه.. الوحدات بطلا للسوبر الأردني

توج الوحدات بلقب كأس الكؤوس الأردنية "كأس السوبر المحلية" بعد فوزه 2-1 على الجزيرة يوم الجمعة بهدف في الوقت القاتل في استاد عمان الدولي.

وأحرز الوحدات اللقب للمرة 13 في تاريخه بفضل ثنائية سعيد مرجان وصالح راتب في الشوط الثاني رغم أن الجزيرة افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عبر أحمد سمير.

وسجل البديل راتب هدف التتويج باللقب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز الوحدات لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي بفارق 12 نقطة عن الوصيف الجزيرة الذي توج بكأس الأردن.