الأهلي يتجاوز الترجي ويصعد إلى دور الـ 8

تصدر الأهلي المصري المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على مضيفه الترجي التونسي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

وضمن الأهلي التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط واحتل صدارة الترتيب، متفوقا على الترجي التونسي، الذي كان قد تأهل في الجولة الماضية، بفارق المواجهات المباشرة.

حيث كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يفوز الأهلي في مباراة يوم الجمعة 1 - صفر.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه المغربي وليد أزارو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.